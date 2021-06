Diogo Leitão motiva braço de ferro entre Leixões e Estrela da Amadora

As relações entre Leixões e Estrela da Amadora sofreram um 'abanão' e tudo por causa do futuro de Diogo Leitão, jogador dos quadros dos leixonenses que, na época passada, esteve cedido aos lisboetas.





Segundo apurou Record, o emblema do Mar ficou desagradado com a postura do clube da Amadora em relação à tentativa de manter o jogador, apesar do protocolo que foi assinado no ano passado.No entanto, o nosso jornal sabe que esta situação provocou também algum desgaste na outra parte, com o Estrela da Amadora a não ficar satisfeito com a forma como o processo foi conduzido.Certo é que o futuro do jogador vai mesmo passar pelo Leixões, que conseguiu renovar com o jogador, fazendo com que este regressasse ao Estádio do Mar.