Direção do Leixões acusa SAD de mentir

Depois de Paulo Lopo ter emitido um comunicado em reação a "insinuações" de Jorge Moreira, presidente do Leixões, agora foi a vez de o próprio clube responder ao líder da SAD. Referindo que a nota emitida pela sociedade está ferida "de ‘inverdades’, omissões e revela desnorte do signatário", a direção liderada por Jorge Moreira ripostou através de um texto dividido em três partes, tal como havia feito a SAD esta sexta-feira.No primeiro ponto do comunicado, Paulo Lopo afirmou que "é falso que alguma vez tenha, pessoalmente ou através da SAD, comprado a marca" 'Leixões', assegurando que os autores dessas insinuações (o líder da sociedade confirmou mais tarde que se dirigia a Jorge Moreira) irão responder em tribunal. O clube, por seu lado, disse que o presidente da SAD "exigiu o pagamento de 150 mil euros para uso da marca pela formação e modalidades do Leixões".Quanto à "insinuação" feita por Jorge Moreira relativamente ao voto contra o Plano Especial de Revitalização (PER), ao pedido a insolvência do clube, à venda do Estádio do Mar feitos por Paulo Lopo, o presidente da sociedade assegura que são "totalmente falsas". A direção assegura, no entanto, que " foi a advogada que representa a SAD" que efetuou o pedido de insolvência e que "se a SAD entende que tem um crédito, o meio próprio para o reclamar seria o PER" a que a direção se propôs.Por fim, no terceiro ponto do comunicado, Paulo Lopo defendeu-se das acusações de que existirá uma dívida da SAD para com o clube, relativa ao protocolo acordado entre as partes. O presidente da sociedade apontou que têm sido debitados à SAD valores referentes ao "não cumprimento do Leixões SC do PER - há mais de um ano que o deixou cair", algo que "fez com que a Federação Portuguesa de Futebol tenha debitado à SAD" as referidas quantias. Já a direção diz não existirem movimentos financeiros entre clube e SAD e que há um crédito de quase 64 mil euros a favor do primeiro.