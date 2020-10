Edu Machado: «A vitória na taça ofereceu-nos o que faltava, o golo»

Em declarações aos meios de comunicação do clube, Edu Machado fez a antevisão do jogo frente ao Varzim. "Vimos de um jogo de taça, que é extremamente complicado, em que a equipa deu uma excelente resposta", disse o jogador, assumindo que a vitória por 5-1 frente ao FC Santa Marta veio trazer "o que faltava, o golo."





O lateral direito dos Bebés do Mar revela que a equipa está confiante apesar de até ao momento não ter conseguido nenhuma vitória nos cinco primeiros jogos da LigaPro. "A equipa está focada e tem trabalhado arduamente. Sabemos que vamos dar uma resposta positiva…", afirmou.Por último, Edu Machado deixou um apelo aos adeptos leixonenses: "Continuem a apoiar-nos, o vosso apoio é fundamental, sabemos que são adeptos fervorosos e exigentes. Nós também sabemos da exigência do clube, continuem a apoiar a equipa que juntos vamos começar uma recuperação a imagem do que é o Leixões."