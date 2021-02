Edu Machado de volta ao ativo

Depois de ter falhado os últimos dois jogos do Leixões devido ao facto de ter estado infetado com Covid-19, Edu Machado está de volta ao ativo. Apesar do plantel do Leixões ter gozado um dia de folga, o lateral-direito fez trabalho individualizado, isto de forma a voltar aos melhores indíces físicos.





O Leixões foi um dos clubes mais afetados com a atual crise pandémica, já que grande parte do plantel já esteve infetado com Covid-19. Apesar disso, o conjunto de Matosinhos conseguiu recuperar da situação e tem vindo a melhorar em termos de resultados, ocupando neste momento o 11º lugar da Liga Sabseg.Noutro âmbito, Papalele estreou-se este domingo, frente ao Mafra, com a camisola da equipa principal do Leixões.