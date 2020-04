Edu Machado não dispensa Netflix e FIFA 20 durante o isolamento social

O Leixões tem vindo a dar a conhecer um pouco daquilo que é a rotina dos seus jogadores ao longo deste período de isolamento social através da rubrica "Em casa com...". O convidado deste sábado foi o lateral Edu Machado.





O jogador de 29 anos revelou que tem aproveitado para ver séries e filmes na plataforma 'Netflix' e para jogar FIFA 20. Para além disso, Edu Machado assumiu que tem tentado manter a forma ao praticar exercício físico.Chegado a Matosinhos no mercado de inverno, Edu Machado soma três jogos pelo conjunto orientado por Manuel Cajuda.