Edu Machado oficializado no Leixões

Edu Machado é reforço do Leixões, tendo sido ontem oficializado pela SAD do clube de Matosinhos. Os leixonenses anunciaram que o lateral-direito chegou do Boavista por empréstimo até ao final da época.

"Antes de tudo, o Leixões é um clube histórico e com uma massa adepta fervorosa. Em casa e fora tem sempre muito apoio. Gostei do projeto que me foi apresentado, do que me foi proposto, das ambições do clube, que têm que ver com as minhas próprias ambições e penso que tem tudo para correr bem", afirmou Edu Machado, já equipado a rigor com as cores dos matosinhenses.

O defesa, de 29 anos, já treinou com a equipa de Carlos Pinto. "Prometo aquilo que posso dar, dar tudo por este clube, defender as suas cores da melhor maneira possível", acrescentou. Entretanto, Diogo Leitão, dos sub-23, assinou contrato profissional por duas épocas e meia.