Eduardo Thomasel: «Acredito que vou triunfar com a camisola do Leixões»

Prestes a iniciar a sua primeira experiência fora do Brasil, Eduardo Thomasel mostrou-se confiante na sua capacidade para provar o seu valor ao serviço do Leixões."Estou muito entusiasmado por estar aqui. É a minha primeira experiência fora do Brasil e acredito muito que vou triunfar com esta camisola. Tudo farei para agarrar esta oportunidade e agradecer a confiança que o Leixões depositou em mim", começou por dizer o avançado, de 20 anos, descrevendo como um "bom finalizador e forte no jogo aéreo".Neste ano civil, o brasileiro fez 11 jogos pelo Coimbra-BMG, apontando três golos.