Emanuel Konde quer dar seguimento à vitória do Leixões frente ao Mafra

Escolhido para fazer a antevisão ao encontro desde domingo frente ao Rio Ave, Emanuel Konde, treinador de guarda-redes do Leixões, manifestou a vontade da formação de Matosinhos em continuar na senda das vitórias."Tivémos um jogo difícil frente ao Mafra, mas a equipa exibiu-se a um bom nivel e conseguiu uma vitória justa," começou por dizer o técnico, salientando depois a vontade de transpor esse bom jogo para a receção ao vilacondenses."O Rio Ave é um candidato ao título, tem um excelente plantel, mas nós tambem temos e desta vez queremos ficar com os três pontos", disse ainda, aludindo à derrota em Vila do Conde da primeira volta, num jogo que motivou muitos protestos do Leixões em relação à arbitragem . Emanuel Konde terminou com a habitual mensagem para a massa adepta: "Contamos com o apoio dos adeptos para nos embalarem para mais três pontos."O Leixões recebe o Rio Ave este domingo, pelas 11 horas, em jogo da 21ª jornada.