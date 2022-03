Emanuel Konde quer prolongar "senda vitoriosa"

Uma das formações em melhor forma na Liga Sabseg, o Leixões recebe esta sexta-feira o Penafiel, em encontro da 28ª jornada da Liga Sabseg, e o técnico de guarda-redes Emanuel Konde destaca o objetivo claro da formação de Matosinhos em dar continuidade ao bom momento."Vimos de uma sequência de oito jogos sem perder, o último jogo em casa do Benfica B foi uma vitória importante para o grupo e inteiramente justa. Este tempo de paragem foi importante para assimilar alguns processos e ajudar na recuperação física de alguns jogadores", começou por dizer o técnico no lançamento da partida, antes de pedir, mais uma vez, o apoio do adeptos: "O Penafiel é um adversário historicamente difícil para o Leixões, mas vamos fazer tudo para continuar nesta senda vitoriosa e dar os três pontos aos nossos adeptos. Espero que amanhã seja mais um dia de grande enchente aqui no Estádio do Mar e contamos com o apoio dos nossos adeptos."O embate entre Leixões e Penafiel está marcado para esta sexta-feira, pelas 18 horas.