Emanuel Konde: «Queremos trazer os três pontos para Matosinhos»

O Leixões vai este sábado ao terreno do Mafra, que se encontra ‘colado’ aos matosinhenses na tabela, com menos dois pontos. O objetivo dos comandados de José Mota, treinador do mês de março, será voltar para o norte com a vitória. Quem o confirma é o treinador de guarda-redes dos matosinhenses, Emanuel Konde, em antevisão ao jogo à partida."Vamos a Mafra defrontar uma equipa que joga muito bom futebol, muito bem orientada, tem bons princípios, mas nós também sabemos fazer e vamos demonstrar o nosso futebol, como demonstrámos já em casa contra o Nacional. Vamos tentar não pecar tanto na finalização. Queremos obviamente trazer os três pontos para Matosinhos.", afirmou.Ainda sobre os três pontos perdidos em casa frente ao Nacional, Konde ecoou a angústia do Leixões: "Fizemos uma boa partida, mas deixa-nos um amargo na boca, porque criámos, mas pecamos na finalização e por isso, no meu entender, o resultado é tremendamente injusto."O Leixões, atual oitavo classificado, pode conquistar ainda o sétimo lugar caso o Penafiel tenha um deslize nesta fase final do campeonato. Segundo Emanuel Konde, o foco da formação orientada por José Mota é vencer nas duas últimas jornadas: "Faltam dois jogos e de tudo vamos fazer para somar os seis pontos."O Leixões defronta o Mafra este sábado no Estádio Municipal de Mafra, pelas 11 horas, em partida a contar para a jornada 33.Autor: T.G.