Equipa sub-10 do Leixões recebeu Cartão Branco

O fair play venceu no dérbi entre Leixões e Leça no escalão de sub-10. Os dois emblemas rivais defrontaram-se nesta manhã e e o jogo ficaria marcado por um Cartão Branco mostrado pelo árbitro da partida aos Bebés do Mar Supporters, grupo de pais que apoia a formação de Matosinhos.





O gesto de fair play teve lugar quando um jogador do Leça caiu no relvado com falta de ar. O momento de apreensão foi marcado por um forte incentivo dos adeptos do Leixões. Mal recuperou, o jovem Manuel levantou-se e aplaudiu o carinho dos adeptos do Leixões e o árbitro da partida também respondeu ao bonito gesto de Fair Play com um Cartão Branco.