Erivaldo e a partida com o Feirense: «O lema do Leixões é ganhar todos os jogos»

Sem derrotas nos últimos cinco jogos e a atravessar o melhor momento da época, o extremo Erivaldo foi a voz da equipa do Leixões e deixou claro o objetivo para a partida frente ao Feirense: conquistar os três pontos."Trabalhar sobre vitórias é muito mais fácil. A equipa sente-se muito mais relaxada, as coisas fluem naturalmente e nós queremos dar seguimento a este rumo de vitórias", frisou o jogador de 28 anos, que elogiou ainda a equipa adversária. "Sabemos que o Feirense é uma grande equipa. Não está a lutar pela subida por acaso mas o lema do Leixões é ganhar todos os jogos e nós vamos lá para fazer o mesmo".Erivaldo regressou a Matosinhos no mercado de janeiro depois de já ter representado o Leixões na época 2018/19: "O grupo é fantástico e recebeu-me muito bem. Já conhecia o mister [José Mota] e um bocadinho das suas ideias, da sua maneira de pensar e jogar, o que facilitou o possesso de introdução à equipa. Sou mais um para ajudar a equipa e o Leixões".O jogo da 25.ª jornada da Liga SABSEG entre Feirense e Leixões está marcado para domingo às 11h00 no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.