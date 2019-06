Erivaldo e Tony com um pé fora

Erivaldo e Tony Batista não irão continuar ao serviço do Leixões na época que se avizinha. A dupla encontra-se em final de contrato e, ao que tudo indica, não irá renovar com o emblema do Mar, sendo a saída um cenário praticamente fechado por esta altura. No caso do extremo angolano, utilizado em 35 jogos na época finda, o futuro deve passar pelo estrangeiro, de onde já chegaram, segundo apurou Record, algumas propostas concretas. Já o guardião brasileiro, titular em 34 partidas na última época, tem ainda o futuro em aberto. De saída está também Evandro Brandão, que, recentemente, se despediu do universo leixonense com uma mensagem nas redes sociais.