Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Erivaldo: «Preparados para fazer coisas boas» Extremo dividiu os louros com o grupo após ter sido decisivo no triunfo do Leixões na Covilhã





ESTREIA. Atacante fez o primeiro golo na presente época

• Foto: tony dias / movephoto