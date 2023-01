Erivaldo rescinde com o Leixões

O Leixões comunicou, esta quarta-feira, ter chegado a acordo com o avançado Erivaldo para a rescisão do contrato que ligava as duas partes."Ao Erivaldo Ferreira agradecemos, uma vez mais, o enorme profissionalismo e dedicação com que sempre representou o Leixões, desejando-lhe os maiores sucessos pessoais", escreveu o clube nas redes sociais.O luso-angolano estava a cumprir a segunda temporada no clube de Matosinhos. Depois de dez jogos na época de estreia, onde esteve algum tempo lesionado, Erivaldo fez 13 jogos na primeira metade desta temporada, apontando dois golos.Erivaldo é agora um jogador livre no mercado.