Estádio do Mar alvo de atos de vandalismo

O Estádio do Mar foi alvo de atos de vandalismos na noite de terça-feira. A situação foi exposta por adeptos e pelo presidente do clube, Jorge Moreira, nas redes sociais. Nas mensagens escritas nas paredes do estádio podia ler-se "Mais um ano falhado" e "Para o ano é que é".





Jorge Moreira, de resto, reagiu ao sucedido na sua página de Facebook. "Vandalismo? Não... Obrigado! Lamentavelmente, acabei de tomar conhecimento que vandalizaram as paredes do estádio do Mar. Muito mais importante que o conteúdo é a atitude Inqualificável de um alegado leixonense. Hoje em dia, existem uma série de ferramentas que podem ser utilizadas para criticar, informar ou elogiar, pelo que nada justifica este tipo de conduta. Grato a todos os associados que se mostraram disponíveis para pintar as paredes. Amanhã, seguramente faremos o nosso papel. O Leixões merece RESPEITO!!!", podia ler-se no comunicado do presidente.No plano desportivo, o Leixões terminou o campeonato no 9º lugar.