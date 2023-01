«F... esta m.... toda. És uma vergonha»: Presidente da SAD do Leixões suspenso por 22 dias

O Conselho de Disciplina da FPF confirmou, esta terça-feira, os castigos aplicados na sequência das expulsões verificadas durante e após o duelo entre Leixões e Penafiel, do passado domingo.André Castro, presidente da SAD do clube de Matosinhos, foi castigado com 22 de dias de suspensão e multado em 1.340 mil euros, por palavras dirigidas ao árbitro da partida, Hélder Carvalho. "F... esta m... toda. Deste mais tempo do que devia. És uma vergonha", disse o dirigente, de acordo com o relatório do juiz, proferindo, já depois da expulsão, mais palavras em direção ao árbitro assistente: "Vocês são sempre a mesma m..., não valem um c..."O treinador do Leixões, Vítor Martins, também foi castigado com um jogo de suspensão e não estará no banco frente ao Trofense. "Acabem com isto! É uma vergonha! Vocês são uma vergonha!", afirmou o técnico, que pediu depois desculpa à equipa de arbitragem no final da partida, segundo menciona o relatório da partida.Do lado do Penafiel, o treinador de guarda-redes Rui Jorge, que integrava a equipa técnica liderada por Filipe Rocha, que deixou entretanto o clube, foi suspenso por 12 dias e multado em 1.340 euros. "Não era falta nenhuma. É sempre a mesma coisa. És um filho da p...! Não vales uma m...!", foram as palavras que ditaram o castigo.Noutro âmbito, o Leixões foi multado em 2.460 mil euros na sequência de um processo disciplinar alusiva à receção ao Torreense, a 5 de novembro.