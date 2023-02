Fabinho: «Confiamos muito no nosso valor enquanto equipa»

Depois do triunfo alcançado no reduto do Nacional, o Leixões prepara-se agora para receber o Benfica. Na antevisão da partida, Fabinho apontou baterias à conquista dos três pontos, isto apesar de estar à espera de dificuldades."Conseguimos uma boa vitória na Madeira e temos trabalhado intensamente durante a semana para manter esta dinâmica de triunfos. A equipa está bem e preparada para vencer o Benfica B, um adversário repleto de jovens com enorme potencial e que nos vão criar muitas dificuldades. No entanto, confiamos muito no nosso valor enquanto equipa. Tal como se previa, o campeonato está a ser muito competitivo e com incerteza no resultado em todos os jogos. A jogar em casa, com um apoio ainda maior dos nossos adeptos, temos de ser ainda mais fortes e ter sempre o pensamento na vitória. É isso que temos em mente para somar mais três pontos na nossa caminhada", referiu o médio.Na presente temporada, o jogador, de 28 anos, soma dois golos e quatro assistências em 27 partidas.