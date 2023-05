Fabinho e o duelo com a B SAD: «Temos de voltar à nossa melhor versão»

Depois da derrota caseira frente ao Mafra, por 2-0, o Leixões prepara novo duelo dentro de portas, desta feita contra a B SAD. A formação do Mar quer mudar a imagem deixada na partida anterior e foi esse o repto que Fabinho lançou, nas declarações de antevisão ao jogo."Temos rapidamente de voltar à nossa melhor versão e dar uma boa resposta frente à BSAD. Sabemos que é um jogo de capital importância para o adversário, que se irá apresentar no Estádio do Mar altamente motivado. Mas nós também estamos. Só pensamos em ganhar o jogo e somar os três pontos. Temos plena consciência que o último jogo não nos correu como pretendíamos, apesar de termos lutado sempre contra as adversidades. Temos um grupo muito unido e com qualidade. Ao longo da época, já demonstramos do que somos capazes. É dessa forma que queremos acabar o campeonato, para subir na classificação e dar alegrias aos nossos adeptos", disse o médio, aos meios do clube.