Fabinho perspetiva duelo com Penafiel: «Vamos fazer tudo para trazer os três pontos»

Na antevisão ao duelo agendado para domingo frente ao Penafiel, Fabinho, médio do Leixões, garantiu que a equipa só pensa em trazer os três pontos na bagagem, depois do desaire caseiro na última jornada frente ao Benfica B."Sinto que fizemos uma boa exibição no último jogo que fizemos, foi pena o resultado. Mas, agora, queremos dar uma resposta já no próximo jogo frente ao Penafiel. Será um jogo difícil, como são todos na 2.ª Liga", perspetivou nas redes sociais do clube.Apesar do otimismo, Fabinho reconhece qualidade ao conjunto de Pedro Ribeiro. "O Penafiel é uma boa equipa, mas nós também os somos e queremos demonstrar isso no domingo. Vamos fazer de tudo para trazer os três pontos", disse.Realçando que a equipa "tem treinado bem", o número 27 do Leixões agradeceu o apoio dos adeptos leixonenses. "Esperamos ter já muitos adeptos no próximo jogo a nos apoiar, porque são eles que ajudam a equipa", rematou.Penafiel e Leixões têm encontro marcado para as 11 horas de domingo, em partida referente à 11.ª jornada da Liga Sabseg.