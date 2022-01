Fabinho quer quebrar tradição na visita à Académica

Com a deslocação ao terreno da Académica no horizonte, o médio Fabinho abordou o momento atual do Leixões e salientou a vontade de inverter o histórico nas visitas a Coimbra."Nunca vencemos a Académica em Coimbra para a 2ª Liga e agora queremos quebrar essa tradição e trazer os três pontos para Matosinhos", referiu, aos canais do clube, o jogador que esteve dois meses de fora por lesão: "Estive muito tempo parado, mas agora que voltei, quero ajudar a equipa a fazer uma melhor segunda volta do que a primeira. Acho que podemos fazer isso. Começámos da melhor maneira e agora é dar continuidade."Depois da vitória em Faro e do empate caseiro frente ao Chaves, Fabinho, que vai reencontrar o antigo clube, admite que o momento é positivo, mas sabe das dificuldades que esperam a equipa no domingo. "O próximo jogo, em casa da Académica, será dificil. Joguei lá na época passada e sei que eles vão dar tudo porque precisam de pontos, mas nós também precisamos. Vai ser um jogo importante para as duas equipas, mas vamos entrar e lutar com a cabeça nos três pontos", frisou.O Leixões visita a Académica no domingo, em jogo da 20ª jornada da Liga Sabseg, marcado para as 17h30.