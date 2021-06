Fabinho reforça Leixões até 2023

Em poucas horas, o Leixões apresentou três reforços para a nova temporada. Desta feita, o emblema do Mar oficializou o médio Fabinho, que na última temporada representou a Académica.





O jogador assinou por três temporadas e, na apresentação, assumiu-se satisfeito por este passo. "Foi fácil chegar a acordo com o Leixões, um grande emblema e com adeptos fervorosos, que entra em todos os jogos com o pensamento nos três pontos. É um clube organizado, com pessoas confiáveis e vamos remar todos para o mesmo lado para conseguirmos os objetivos. A única coisa que posso prometer é que vou deixar tudo nos treinos e jogos para honrar os pergaminhos do Leixões", referiu.