Fabinho: «Temos trabalhado nos limites para inverter este ciclo menos positivo»

Sem conhecer o sabor da vitória há seis jornadas consecutivas, o Leixões visita o líder AVS SAD, este domingo, com o intuito de inverter o atual momento da equipa, tal como confirmou o médio Fabinho, no lançamento da partida."Temos vindo a trabalhar nos limites para inverter este ciclo menos positivo. Ainda no último jogo mostramos que a classificação não reflete o valor da nossa equipa, mas só com trabalho e dedicação vamos subir na tabela classificativa. Como sempre, contamos com o importante apoio dos nossos adeptos para nos ajudarem a regressar a Matosinhos com os três pontos", referiu, antes de perspetivar dificuldades na deslocação à Vila das Aves."Vamos ter pela frente mais um jogo de elevado grau de dificuldade. O AFS é líder do campeonato com mérito, tem uma equipa muito experiente e com qualidade. Temos de nos apresentar ao nosso melhor nível, muito concentrados e determinados, para conseguir um bom resultado", frisou.O Leixões defronta o AVS SAD este domingo, pelas 11 horas, a contar 16.ª jornada da Liga Sabseg.