Felipe Ribeiro: «Ainda poderemos estar na briga pelo acesso à Liga NOS»

O Leixões recebe, este domingo, o Vitória de Guimarães B e o médio-ofensivo Felipe Ribeiro, reforço de inverno, aponta à quinta vitória consecutiva em casa, frisando ainda acreditar ser possível terminar o campeonato em lugar de subida."Ainda há muitos pontos em disputa. Se continuarmos nesta luta, ainda poderemos estar na briga pelo acesso à 1ª Liga. Na época passada o Famalicão chegou a estar em primeiro e acabou a meio da tabela. Agora, nesta segunda volta, vai ficar tudo mais afunilado. Se melhorarmos fora, acho que temos tudo para lutar pelo acesso", afirmou o brasileiro, antes de ser referir em específico ao duelo com os vitorianos. 13 pontos separam o Leixões, 9º classificado, de um lugar de subida..."É um jogo importante para manter o crescendo em casa. Temos quatro vitórias consecutivas em casa e no Mar manda o Leixões. A forma como nos exibimos em Faro deixa-nos muito motivados. Impomos a nossa força fora de casa. Era o que precisávamos também. Agora em casa segue a retoma. Manda o Leixões e não há outra conversa", reiterou ainda o jogador, de 23 anos.Por último, Felipe Ribeiro, para além de falar do "clima diferente" provocado pelo Estádio do Mar, lembra a sua estreia, de há cerca de três semanas, e logo com um golo ao Varzim, jogo que acabou em derrota (2-1). "Fiquei individualmente feliz, mas coletivamente triste", recorda, aproveitando o ex-Sporting também para esclarecer já estar "bem adaptado" aos bebés do Mar.O Leixões-V.Guimarães B é o jogo que fecha a 22ª jornada da 2ª Liga, domingo, a partir das 17 horas, no Estádio do Mar.