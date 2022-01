Filho de Alenichev e a chegada ao Leixões: «Estou muito feliz por ter esta grande oportunidade»

Oficializado esta quinta-feira como reforço do Leixões, Daniil Alenichev, de 17 anos, mostrou-se satisfeito com o novo passo na carreira e a chegada à formação de Matosinhos."Estou muito feliz por ter esta grande oportunidade. O Leixões é um clube com tradição, muito conhecido por formar e lançar jovens, e acredito que vou evoluir muito. Estou desejoso de começar a jogar para sentir o fervor dos adeptos e ajudar o Leixões a conseguir os objetivos", afirmou o extremo, filho do antigo craque do FC Porto.O jovem jogador vai integrar os trabalhos das equipas sub-19 e sub-23 do clube, embora possa vir a ser chamado aos treinos da equipa principal, prática comum de José Mota.