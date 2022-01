Filho de Dmitri Alenichev é reforço do Leixões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Leixões oficializou esta quinta-feira a contratação de Daniil Alenichev, extremo russo de 17 anos, que se torna no primeiro reforço de inverno da formação de Matosinhos. A duração do contrato não foi revelada.Como o nome indicia, o jovem jogador é filho de Dmitri Alenichev, que representou o FC Porto entre 2000 e 2004, tendo integrado o plantel orientado por José Mourinho que venceu a Taça UEFA e a Liga dos Campeões em época consecutivas, marcando um dos golos na final da prova milionário frente ao Mónaco.O extremo, que teve passagens pelo Lokomotiv de Moscovo e pelo Spartak de Moscovo, já começou a ambientar-se ao novo clube e, segundo o clube", mostrou-se "desejoso de ser mais um membro a batalhar pela Armada do Mar".