Grafite com rosto de Vítor Oliveira no Estádio do Mar

No dia em que o plantel do Leixões cumpriu um minuto de silêncio em memória de Vítor Oliveira, foi também dado a conhecer mais um ato de homenagen ao antigo treinador e jogador do Leixões, que faleceu no último sábado, aos 67 anos.





Desta vez trata-se de um grafite com o rosto de Vítor Oliveira e com a mensagem "Um legado de orgulho, pelo clube e pela terra", criado numa parede do Estádio do Mar. Vítor Oliveira era natural de Matosinhos, onde ainda tinha residência.