Gustavo França: “É importante manter a sequência de bons resultados”

Em antevisão à partida de sexta-feira com o Penafiel, o defesa central Gustavo França deixou claro que o objetivo passa por manter a sequência de bons resultados."Vimos de oito partidas consecutivas a somar pontos e isso dá um ânimo muito grande para a nossa equipa. É importante manter a sequência de bons resultados, sempre em busca da vitória e sempre jogando pelos três pontos", salientou o jogador de 25 anos.O brasileiro sabe da dificuldade do confronto com os durienses e pede o apoio dos adeptos da equipa de Matosinhos no seu estádio: "O jogo com o Penafiel é de extrema importância. Sabemos da dificuldade mas também sabemos da nossa força em casa, junto dos nossos adeptos. Iremos em busca dos três pontos e todo o apoio será fundamental ".A realizar a sua primeira época na Europa, Gustavo França admite estar a viver um sonho: "Estou muito feliz. É um sonho que estou a realizar e espero poder dar sequência e conquistar coisas grandes aqui no clube".O encontro entre Leixões e Penafiel está marcado para as 18h de sexta-feira, no Estádio do Mar, em Matosinhos.