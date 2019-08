Harramiz pensa em grande

O duelo de amanhã com o Marítimo não atemoriza Harramiz, que já aprendeu qual o pensamento que se vive no Mar. "Apesar da Taça da Liga não ser o objetivo principal, no Leixões temos de pensar sempre em grande. O único pensamento desta equipa passa por vencer. Temos a nossa ideia de jogo e vamos mantê-la, independentemente do adversário", garantiu o avançado.





Em relação aos insulares, o santomense espera dificuldades, mas quer dar alegria aos adeptos: "O Marítimo tem uma boa equipa e irá criar-nos dificuldades, mas vamos dar o melhor para dar uma alegria aos adeptos".Entretanto, Anthony rescindiu com o Leixões e deve seguir para o Sp. Braga (equipa B ou sub-23).