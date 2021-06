Hélder Morim: «Estou no clube certo»

Hélder Morim começou a temporada a alinhar nos sub-23 do Leixões e acabou a jogar na equipa principal. Uma época “fantástica” do lateral-esquerdo. “Estou no clube certo e quero continuar a crescer a todos os níveis, para ajudar a concretizar os objetivos propostos”, disse o jovem, de 20 anos, aos meios da SAD.

Entretanto, os guarda-redes Tiago Silva e Fábio Matos têm contrato por mais uma e duas temporadas, contrariamente ao noticiado anteontem.