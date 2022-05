Hélder Morim: «Vamos fazer de tudo para ganhar»

Depois de passar no teste em Mafra (0-2), o Leixões quer fechar a temporada com uma vitória frente ao segundo classificado Casa Pia, assegurou o jovem Hélder Morim em antevisão à partida deste domingo."É o último jogo em casa, vimos de uma boa vitória em Mafra, queremos agora concluir o campeonato com uma vitória em casa.", disse Morim aos meios do clube, garantindo que a formação orientada por José Mota não teme o Casa Pia, atual segundo classificado, que procura a vitória no terreno dos Bebés do Mar de modo a carimbar a passagem direta à 1ª Liga: "Sabemos da importância do jogo para o adversário, mas vamos tudo fazer para conquistar os três pontos."O jovem de 20 anos aproveitou ainda para apelar ao apoio dos adeptos no jogo caseiro: "Jogamos num domingo às 11 horas, hora boa para os adeptos nos virem apoiar e queremos terminar esta época todos juntos, em família, com o Estádio do Mar cheio."A partida a contar para a 34.ª e última jornada da Liga Sabseg tem lugar este domingo no Estádio do Mar, pelas 11 horas.: T.G.