Henri Antchouet reencontra Pedras em visita ao Leixões

Houve um reencontro de velhas glórias do Leixões. Henri Antchouet, ex-internacional gabonês por 47 vezes, esteve presente no treino matinal do clube matosinhense, encontrando Pedras, atual treinador da equipa B dos Bebés do Mar e também antigo avançado do Leixões.A dupla goleadora, que recordou o momento para posterioridade com uma foto, coincidiu no emblema leixonense entre 2000 e 2002, período durante o qual apontaram, em conjunto, 78 golos, uma das marcas mais eficazes do clube no século XXI, enquanto militava na antiga 2.ª divisão B do futebol português, atual Liga 3.Em 2001/02, a dupla também foi treinada por outra figura do futebol nacional, Carlos Carvalhal, que estaria então a começar a sua carreira como técnico principal.