Henrique Gelain reforça o Leixões

O Leixões anunciou a contratação de Henrique Gelain, lateral-esquerdo de 28 anos que já trabalha em Matosinhos às ordens de Pedro Ribeiro.

O jogador fez 40 jogos pelo B SAD na época passada, por empréstimo do Portimonense. Aliás, acumula 55 jogos no escalão maior em representação do conjunto algarvio. Também já jogou no Farense.