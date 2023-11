Henrique: «Vimos de bons resultados mas isso já faz parte do passado»

Depois de ter conseguido duas vitórias consecutivas na Liga Sabseg pela primeira vez esta época, o Leixões recebe, este domingo, o Marítimo, candidato assumido à subida de divisão. No lançamento da partida, o defesa Henrique Gelain reconheceu o poderio do adversário.

"Vamos ter pela frente um jogo muito difícil, frente a um dos principais candidatos ao título. O Marítimo tem um elevado potencial coletivo e individual e só estando ao nosso melhor nível conseguiremos o nosso objetivo", começou por dizer o lateral-esquerdo, aos meios do emblema de Matosinhos, antes de acrescentar: "Vimos de dois bons resultados, mas isso já faz parte do passado. O foco está todo no jogo de domingo e, como sempre, temos vindo a trabalhar nos limites para dar o nosso melhor e somar pontos."

O brasileiro, de 28 anos, não perdeu também a oportunidade de apelar à presença dos adeptos no Estádio do Mar. "O jogo será num bom horário para as famílias virem ao estádio. Convidamos os nossos adeptos para que venham e nos apoiem. Da nossa parte, têm a promessa de que iremos dar tudo para os brindar com um bom resultado. Todos juntos, vamos mostrar a força do Mar", finalizou.

O Leixões recebe o Marítimo no domingo, pelas 15h30, em jogo da 10.ª jornada da Liga Sabseg.