Ídolo de volta a Matosinhos

O Leixões encontrou ontem uma forma criativa de revelar que vai ter mais um reforço. O conjunto matosinhense publicou um vídeo nas redes sociais com a pergunta “E se um dia o nosso ídolo regressasse a casa?”, sendo que o entusiasmo dos adeptos foi bem visível.





Um dos nomes que encaixa no perfil é o de Beto, internacional português que está sem clube. O guarda-redes, de 38 anos, está sem clube e é visto como uma referência em Matosinhos, onde passou três temporadas. Certo é que, até ao fecho do mercado, os bebés do Mar ainda vão fazer mais ajustes em termos de plantel.