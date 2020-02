Imbróglio burocrático trava estreia de Rui Pedro pelo Leixões

O avançado Rui Pedro, reforço de inverno do Leixões, ainda não pôde jogar pelos matosinhenses. Ao que Record apurou, o processamento da transferência do avançado que chegou neste último mercado de inverno cedido pelo FC Porto está a originar um imbróglio, envolvendo também o Granada, emblema espanhol que o atacante representou na primeira metade da época.

A situação está a gerar natural incómodo, dado que Manuel Cajuda quis utilizar Rui Pedro nos últimos dois jogos, mas as supracitadas burocracias impediram o técnico de o chamar a jogo diante do Nacional e do Varzim.