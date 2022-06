Inaguração da Avenida Edison Magalhães marcada para domingo

A Câmara Municipal de Matosinhos vai inaugurar formalmente, este domingo, dia 26, pelas 10h30, a Avenida Edison Magalhães, junto ao Estádio do Mar, numa cerimónia que vai envolver o descerrar de um busto do malogrado dirigente do Leixões.O evento de homenagem ao antigo presidente do clube, que estava no leme do Leixões aquando da conquista da Taça de Portugal, em 1961, contará com a presença confirmada de Luísa Salgueira, presidente da Câmara de Matosinhos, Vasco Pinho, vereador do Desporto, Henrique Calisto, da Matosinhos Sport, António Magalhães, filho do homenageado, e do jornalista Joaquim Queirós.Formado em Direito, além de presidente do Leixões, Edison Magalhães passou pelo Ministério Público, foi presidente do Orfeão de Matosinhos, tendo ainda lançado uma empresa de pesca da sardinha e integrado o Grémio dos Armadores. Faleceu em 1974, com apenas 43 anos, na sequência de um acidente de viação.