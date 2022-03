Independiente del Valle, equipa de Renato Paiva, avança por lateral do Leixões

O Independiente del Valle, equipa orientada pelo português Renato Paiva, está a negociar com o Leixões a transferência de Seck, sabe. O lateral-esquerdo é um alvo que agrada aos responsáveis do emblema equatoriano, havendo por esta altura conversações a decorrer para que a mudança em definitivo se possa concretizar.Seck, de 26 anos, está a cumprir a segunda época no Leixões. No currículo conta ainda com passagens pela Roma, pelo Livorno, pelo Almere City, pelo Novara, pelo Empoli, pelo Carpi, pela Lazio e pelo Barcelona.Se se mudar para o Equador, o lateral irá representar o atual campeão nacional daquele país.