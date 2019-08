Investidor negoceia compra da SAD

A venda da SAD do Leixões é um passo já publicamente assumido por Paulo Lopo e, sabe Record, uma das propostas que existe em cima da mesa para aquisição da sociedade chegou de um investidor brasileiro, que pretende comprar a maioria do capital e construir um projeto para reconzudir o clube à 1.ª Liga.





Segundo fonte próxima do processo, a oferta incluirá o assumir da dívida existente, valor ao qual acresce um trespasso a rondar os 2,4 milhões de euros pela parte pertencente ao atual presidente da SAD, que será de 57 por cento.Ao nosso jornal, a mesma fonte garantiu que o investimento será pessoal e que a vontade do investidor é assumir um emblema histórico e reconduzi-lo ao principal escalão do futebol português. O grande objetivo é consolidar o clube e cimentar um projeto "de futuro".