Isaque e a chegada ao Leixões: «Quero fazer os adeptos vibrar com vitórias»

Aos 21 anos, Isaque Gavioli vai ter, ao serviço do Leixões, a sua primeira experiência no estrangeiro, oportunidade que pretende retribuir ao clube de Matosinhos da melhor forma dentro de campo."Estou grato ao Leixões por me possibilitar ter a primeira experiência fora do Brasil e quero agradecer pela vontade demonstrada em me ter aqui. Vou dar o meu máximo, todos os dias, para fazer uma boa época e ajudar o clube a alcançar os objetivos", disse o central, aos meios do clube, deixando ainda uma palavra aos adeptos: "Já sei que os adeptos são muitos apaixonados e isso é empolgante. Estou com muita vontade de começar já a jogar e fazê-los vibrar com vitórias."Além disso, o brasileiro não escondeu o entusiasmo por representar um histórico de Portugal: "A equipa é boa e estou muito entusiasmado pela oportunidade de defender um clube com tanta história como o Leixões. Fui muito bem recebido pelos jogadores, treinadores e staff."