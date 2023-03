«Isto é só sorrisinhos, foram encomendados»: Adjunto do Leixões castigado com um jogo de suspensão

Ivan Baptista, treinador-adjunto da equipa do Leixões, foi esta quinta-feira castigado com um jogo de suspensão e ainda multado em 1.785 euros, na sequência de factos ocorridos no jogo do passado domingo diante do Farense.Após o final da partida com a equipa algarvia, o técnico dirigiu-se à equipa de arbitragem liderada por Bruno Vieira dizendo "isto é só sorrisinhos. Foram encomendados", conforme descrito no relatório do árbitro.Ivan Baptista vai assim falhar a presença no banco dos leixonenses no jogo do próximo domingo diante do E. Amadora.