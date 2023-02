Ivan Baptista antevê Trofense: «Temos de estar em alerta máximo»

Depois do regresso às vitórias na última jornada, o Leixões quer aproveitar o élan positivo e voltar a triunfar na visita ao Trofense, este domingo. Na antevisão à partida, o treinador-adjunto Ivan Baptista sublinhou precisamente esse desejo."O nosso único objetivo é dar sequência à boa vitória conseguida diante do FC Penafiel. A equipa já merecia esta alegria e continua a trabalhar muito e bem com o objetivo de elevar e dignificar o nome do Leixões e dos seus adeptos. Mais uma vez, contamos com um grande apoio por parte deles para, todos juntos, conquistarmos mais três pontos", afirmou o técnico, que vai liderar a equipa na Trofa face ao castigo de Vítor Martins, aos meios do clube."Vai ser mais um jogo de elevado grau de dificuldade, em que temos de nos apresentar ao nosso melhor nível para vencermos. O CD Trofense tem muito mais qualidade do que a classificação o demonstra, reforçou o plantel neste mercado de janeiro, e temos de estar em alerta máximo. É necessária muita concentração e determinação em todos os momentos do jogo", frisou.O Leixões visita o Trofense este domingo, pelas 14 horas.