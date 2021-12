Jefferson Encada convocado pela Guiné-Bissau para a CAN'2022

Apesar de estar atualmente afastado dos trabalhos do plantel principal, tendo participado nos últimos encontros da formação sub-23 do Leixões, Jefferson Encada foi convocado pela seleção da Guiné-Bissau para a CAN'2022.Ainda sem reintegração prevista no conjunto de jogadores às ordens de José Mota, tal como Wendel, Yuri, Pastor e Wallyson, que não trabalham desde o final de novembro com o plantel principal, Jefferson Encada só regressa, na melhor das hipóteses, no final de janeiro à turma de Matosinhos.A Guiné-Bissau tem encontros marcados com o Sudão, a 11 de janeiro, e com Egito e Nigéria, a 15 e 19 do mesmo mês.