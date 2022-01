Jefferson Encada, Diogo Gomes e Yuri de saída do Leixões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Leixões anunciou, esta quinta-feira, ter chegado a acordo com Jefferson Encada, Diogo Gomes e Yuri para a rescisão de contrato dos três jogadores. O clube de Matosinhos começa assim a preparar o plantel para a segunda metade da temporada.Do trio, Jefferson Encada era o que tinha mais impacto na equipa principal, onde apontou três golos em 11 jogos na primeira metade da época. Yuri, que, tal como Encanda, estava a treinar à parte, apontou um golo em sete jogos e Diogo Gomes, produto da formação dos matosinhenses, só fez um jogo pela equipa principal dos bebés do Mar em 2021/22.Recorde-se que, neste momento, o Leixões tem seis casos positivos de Covid-19 no plantel.