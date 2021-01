Jefferson Encada: «Espero atingir os patamares aos quais sei que tenho qualidade para chegar»

Depois de um início de época complicado, o Leixões parece ter estabilizado em termos de resultados, já que, nos últimos três encontros, os matosinhenses venceram dois e empataram um. Para este registo muito contribuiu Jefferson Encada, que marcou nas duas vitórias da formação do Mar.





Em declarações a, o jogador, de 22 anos, mostra-se satisfeito com o início de época que tem realizado. "Estou a trabalhar para que esta seja a minha época de afirmação, acho que já estou na idade de me afirmar no futebol profissional. As coisas têm-me corrido bem e espero poder atingir os patamares aos quais sei que tenho qualidade para chegar", referiu, assumindo que tem como objetivo "jogar nas grandes ligas europeias".Apesar de reconhecer que o Leixões não começou a época da melhor forma, Jefferson Encada deixou muitos elogios a José Mota, treinador que substituiu João Eusébio no comando técnico do clube: "Com o novo treinador estamos num bom caminho e estamos a evoluir. Tem sido bom trabalhar com o mister José Mota, apesar de ele estar há pouco tempo no clube. O míster José Mota está a conseguir tirar o melhor de cada um. Estamos com mais confiança e só assim é que podemos conseguir bons resultados. Neste momento estamos mais fortes psicologicamente e acreditamos que podemos ganhar todos os jogos que vamos disputar".O extremo concluiu recordando o período em que o Leixões teve de lidar com um surto de Covid-19. "Foi um momento difícil para todos, a maior parte dos jogadores do nosso plantel ficou infectada. Penso que houve uma altura em que só estávamos nove jogadores disponíveis, mas encarámos isso como uma situação que agora é normal na vida. Tentámos trabalhar em segurança para manter o ritmo e penso que ultrapassámos bem a situação", disse, referindo ainda que se sente cómodo a atuar como extremo e como lateral.Na presente temporada, Jefferson Encada soma dois golos em 13 partidas.