João Amorim antevê o Portimonense: «Queremos dar mais um passo em frente na Allianz Cup»

Já com os reforços à disposição do técnico Pedro Ribeiro, o Leixões defronta este domingo o Portimonense, no Estádio do Mar, em jogo da 2.ª fase da Allianz Cup. Na antevisão à partida, o lateral-direito João Amorim foi o porta-voz da ambição da formação de Matosinhos."Estamos na 2.ª fase da Allianz Cup por mérito próprio e queremos dar mais um passo em frente na prova. Quem veste esta camisola não pode pensar de outra forma, independentemente do adversário que enfrenta. Vamos defrontar uma equipa de 1.ª Liga, mas também temos os nossos argumentos e vamos apresentá-los dentro de campo", sublinhou o defesa, em declarações aos meios do clube.Olhando mais para a frente, para o arranque da Liga Sabseg, João Amorim acredita que a equipa já se apresentará ao seu melhor nível. "O trabalho está a ser bem feito e acredito que em Penafiel, na 1.ª jornada da Liga Sabseg, já estaremos ao nosso melhor nível. O grupo está unido e a crescer em todos os sentidos. Trabalhámos arduamente para dar alegrias aos nossos adeptos, que, como sempre, nos vão dar um grande apoio. Contamos com eles, no Mar", frisou.O Leixões defronta o Portimonense no domingo, pelas 11 horas.