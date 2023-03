João Amorim e o E. Amadora: «Só pensamos em vencer»

João Amorim, defesa-direito do Leixões, fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo da 24.ª jornada diante do E. Amadora, a contar para a Liga Sabseg. Em declarações aos meios do clube, o lateral prevê uma partida nivelada, mas garante o foco no triunfo caseiro."A exemplo do que aconteceu na primeira volta, acredito que vai ser um jogo equilibrado e com incerteza no resultado até ao final. O Estrela da Amadora é um adversário difícil e está muito motivado, mas estamos determinados em fazer um grande jogo e conquistar mais três pontos na nossa caminhada. Só pensamos em vencer", disse o jogador, de 30 anos.Porta-voz da vontade da equipa em reagir ao resultado negativo do último encontro com o Farense, João Amorim quer aproveitar o fator casa e o apoio do público."Vimos de um resultado que não era o pretendido, num jogo em que lutamos até ao final contra as várias adversidades que nos foram surgindo, e queremos dar já uma boa resposta. Juntamente com os nossos adeptos, que certamente vão comparecer em grande número e nos apoiar de princípio a fim, vamos dar o nosso máximo para ganhar", concluiu.O Leixões recebe o E. Amadora este domingo, pelas 15h30, no Estádio do Mar.Autor: