João Amorim: «Eliminação da Taça da Liga custou-nos muito»

Ainda que o foco do plantel do Leixões esteja já completamente apontado ao regresso da 2ª, João Amorim admitiu que a a queda na Allianz Cup foi difícil de digerir."Estamos a aproveitar este interregno para preparar da melhor forma o jogo com o B SAD. A Taça da Liga já é passado, embora tenhamos merecido passar à próxima fase e a eliminação nos tenha custado muito, e queremos regressar às vitórias já no próximo jogo", afirmou o lateral-direito, em declarações aos meios do clube.Apesar da época natalícia, o jogador, de 30 anos, garante que a equipa continua concentrada na sua evolução. "Estamos numa época especial, como é o Natal, mas nada nos tira o foco do trabalho. O nosso pensamento passa por continuar a evoluir, de dia para dia, e dar alegrias aos nossos adeptos, que nos apoiam incansavelmente", concluiu.O Leixões volta a competir no dia 29 de dezembro, com uma deslocação até ao reduto do B SAD, marcada para as 17 horas.