João Amorim: «Queremos continuar a nossa evolução e dar outra alegria aos adeptos»

Na antecâmara do embate da 3ª jornada da Liga Sabseg, frente ao Feirense, o experiente lateral João Amorim destacou o bom arranque de temporada feito pelo Leixões, que soma um empate e uma vitória nos dois jogos já disputados, sem qualquer golo sofrido."Estamos a começar muito bem a época. Houve um crescimento de qualidade de um jogo para o outro. Agora queremos continuar o nosso percurso, em casa de um clube historicamente dificil, com pretensões de subida. Ainda assim, vamos com o intuito de fazer um bom jogo, de continuar a nossa evolução, vencer e dar uma alegria aos adeptos", disse o defesa, aos meios do clube.O lateral-direito deixou também vários elogios ao plantel remodelado da turma de Matosinhos: "Temos um grupo muito bom, com um espirito confiante. Quem já cá estava recebeu toda a gente que chegou muito bem, malta nova, com vontade de evoluir na carreira e ajudar o Leixões. São reforços bons e todos juntos vamos fazer uma boa época."O Leixões visita o Feirense no domingo, pelas 11 horas.