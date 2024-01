João Amorim: «Queremos muito iniciar a segunda volta do campeonato com uma vitória»

O Leixões não foi feliz diante da UD Oliveirense na última jornada. Contudo, o regresso de Léo Bolgado e Danrlei Santos ao eixo defensivo de Pedro Ribeiro deverá ser uma melhoria influente nos processos dos bebés do mar. Já João Amorim considera importante entrar na segunda metade da Liga Sabseg, em encontro diante do Penafiel, com uma vitória."Queremos muito iniciar a segunda volta do campeonato com uma vitória. Estamos conscientes da importância deste jogo e só pensamos em conquistar os três pontos", revelou o lateral leixonense, vincando a importância de estarem "concentrados e determinados" durante os 90 minutos.Com 31 anos, o defesa é um dos elementos mais experientes do plantel e transmite isso em campo, pelo que espera que esta partida, domingo, seja um encontro "muito disputado". "O Penafiel é uma equipa pragmática e temos de estar sempre em alerta. Realizamos uma boa semana de trabalho e estamos preparados para voltar às vitórias. Como sempre, contamos com o precioso apoio dos nossos adeptos para o conseguir".O Leixões recebe o Penafiel no Estádio do Mar, para a 18ª Jornada da Liga Sabseg, pelas 14h00 deste domingo.